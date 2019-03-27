Bir tane daha düşüyordu! Boeing 737 MAX acil iniş yaptı
ABD'nin Florida eyaletinde Boeing 737 MAX yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. Endonezya ve Etiyopya'da 737 MAX tipi uçakların düşmesi sonrası, birçok ülkede uçuşları askıya alınan Boeing şirketi, büyük bir krize karşı karşıya kalmıştı. Şirket ısrarla, uçaklarında teknik ve güncelleme hatası olmadığını savunuyor.27 Mart 2019 Çarşamba 01:21
Endonezya ve Etiyopya'da düştükten sonra birçok ülkede yasaklanan Boeing 737 MAX yolcu uçağı, Florida'da motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.
İki kaza sonrası yüzlerce ölüme neden olan Boeing'in son üretimi olan 737 MAX yolcu uçaklarının, uçuşları birçok ülkede durdurulmuştu.
ABD en son karar ülke oldu
ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu duyurmuştu.
Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD olmuştu.
YORUM YAZ