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Yerel Bir süredir haber alınamıyordu... Ölü bulundu
Yerel

Bir süredir haber alınamıyordu... Ölü bulundu

Kendisinden bir süredir haber alınamayan Gülgün İlçin, evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:00:00 -
Bir süredir haber alınamıyordu... Ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde İzmir'in Buca İlçesi, Yıldız Mahallesi 206/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, bir süredir Gülgün İlçin'den (54) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip İlçin'in evine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir vasıtası ile ikamete giren yakınları, İlçin'i banyoda hareketsiz bir şekilde yatar halde buldu.

Durum üzerine polis ve 112 acil servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İlçin' in yaşamını yitirdiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından İlçin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine ikamete gelen savcının incelemesinin ardından, İlçin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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