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Yerel Bir Soba faciası daha! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Yerel

Bir Soba faciası daha! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Trabzon’da sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 09:20:00 -
Bir Soba faciası daha! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Beşikdüzü ilçesinin Akkese mahallesinde yaşayan Havva Yavuz (90) ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz'dan (60) haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapıyı çalmalarına rağmen içerden ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran yakınları anne ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. (İHA)

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