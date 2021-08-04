Bir skandal provokasyon daha: Yarından itibaren aşı olmayanları kabul etmeyeceğiz

İnsanların sağlığını bahane ederek "zorunlu aşı" dayatması yapan malum fondaş medyayı, yeni provokasyonlarıyla bazı sivil toplum kuruluşları izledi.

Türkiye'de aşılı-aşısız çatışmasıyla vatandaşlar ikiye bölünerek kaos çıkarma çalışmalarına meslek odalar ve federasyonlardan destek geliyor.

"Aşı olmayana ekmek ve iş yok" provokasyonlarının ardından şimdi de Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu'ndan skandal bir açıklama geldi.

Sosyal buluşma noktalarından biri olan kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı.

En fazla mağduriyet yaşayan kesimin kahvehane, kıraathane işletmesi yapan esnaf olduğunu aktaran Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelerin koronavirüs ile mücadele kapsamında 130 bin esnafın 16 Mart 2020 tarihinde iş yerini kapattığını, aralıklarla açılım da olsa maddi ve manevi zor günler yaşandığını söyledi.

"Esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır"

1 Temmuz tarihinde kontrollü normalleşmeye geçilmesine rağmen havaların ısınmasıyla rehavet yaşandığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları ayrıca koronavirüse kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vaka sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözleniyor. Çok büyük ümitlerle başladığımız normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnafımıza çok derin yaralar açacağı aşikardır. Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır.

"Yarından itibaren aşı olmayanları kabul etmeyeceğiz"

Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz."

"Aşı olmayana ekmek yok" provokasyonu

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, aşı olmayana ekmek vermeyeceklerini açıklamış ve "Eğer aşın yoksa girme kardeşim benim fırınıma. Ben sana ekmek vermiyorum. Fırından sıcak ekmek, hamur alamayacaksın. Üzerine bomba yeleği giymiş adamı görsen sokakta işyerine sokar mısın? Sokmazsın değil mi? Bu da bana göre onun gibi. Ben canlı bombayı iş yerime sokmam. Biz bu aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Fırıncılar Odası ise, "Gidişatı iyi görmüyoruz. Bizler de fırıncılar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. O yüzden fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacağız. Şu anda 6 ilçede bu kararı aldık. Bu ilçeler ise Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler. Ancak bu kararın en kısa zamanda 39 ilçeye yayılacağını düşünüyorum. Hatta bu kararın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz." demişti.

Tüm esnaflara tehdit: Ağır ceza vereceğiz

Aşı olmayan vatandaşların ekmeğiyle oynanacağını açıklayan ve tehditlerde bulunan Dipici, "Fırın, pastane gibi unlu mamuller üreten iş yerlerinde aşısız işçi çalıştıranlara çok ağır ceza keseceğiz. Odamız üyelerini uyarıyoruz, aşı olmayan işçiler kısa sürede aşı olmalıdır. Gerekli denetimlere derhal başlayacağız. Bu kapsamda aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız. Halkımızın gönlü rahat olsun" ifadeleriyle provokasyona imza attı.

TESK, "aşı olmayana" genelgesi göndermişti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün yaptığı yazılı açıklamada, "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi" ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyada sert tepki! Hükümet ne zaman harekete geçecek?

Son zamanlarda yapılan provokasyonlara yönelik vatandaşlardan sert yağıyor.

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren vatandaşlar, bu skandallar karşısında hükümetin derhal harekete geçmesini istedi.

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