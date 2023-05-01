Bir skandal... Galatasaray'da Muslera krizi patlak verdi! Diyerek uyardı

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbi sonrası Fernando Muslera için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fernando Muslera'nın kötü performansı ve hatalarının sebebini açıkladı.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, derbide performansı eleştirilen Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Rıdvan Dilmen, derbide yenen 2. golde asıl suçlunun Sergio Oliveira değil, Fernando Muslera olduğunu söyledi. Dilmen ayrıca, Muslera'nın son haftalardaki performans düşüşünde yaşadığı özel durumun büyük payı olduğunu söyledi.

RIDVAN DİLMEN FERNANDO MUSLERA GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

Dün Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinde sarı kırmızılı ekip 1-0 öne geçti. Ancak iyi oyun ve baskılı futbol, bu gol sonrası bir anda yok oldu ve ibre Beşiktaş'a döndü. Kara Kartal'ın yoğun baskısı sonrası gelen gollerden ikincisinde ise Muslera ve Oliveira'nın bileşik hatası belirleyici oldu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise, TV 8.5'ta yayınlanan programında bu konuya değindi. Dilmen derbi yorumlarında konuyu Muslera'nın düşüşüne getirince programın sunucusu Murat Kosova, "Ne kadar doğru bilmiyorum, mal varlığınızı kaybediyorsunuz. Kolay değil. Böyle bir kumpas sonunda böyle bir para kaybettiyse psikolojik olarak çok zor. Okuyoruz biz de haberleri, hukuki süreç devam ediyor" dedi.

Rıdvan Dilmen bu diyaloğun ardından Muslera konusuyla ilgili şu sözleri sarf etti: Ben de bu konuyu kast etmiştim. Muslera gibi oyunun sonlarını iyi oynayan tecrübeli bir kaleci iki haftadır donuk. Psikolojik olarak çok zor. Bırak kaleciliği normal hayatın da etkilenir. Hukuki bir süreç var. Ben etkilendiğini düşünüyorum açıkçası. Etkilenmemesi mümkün değil. Muslera cin gibidir ya. Oyunu 10 dakika uyutur, senin haberin olmaz. Allah korusun bak Fenerbahçe maçına gitti 40 dakika oynadı. 1-0 öndesin o bitirir maçı. Ama şimdi 3 metre ilerde bekliyorsun. Konsantrasyon işte. Akşam'a göre;

Rıdvan Dilmen ayrıca mücadele özelinde, "Maçın kritik oyuncusu Galatasaray adına Muslera. İlk golü tartışırız. İkinci golden önce kalecisin sen görüyorsun, ki kendisi Türkiye'de oynamış en iyi kalecilerdendir. Muslera tecrübesindeki bir kaleci böyle baskı altında oldukları bir pozisyonda vurması lazımdı vurmadı, pas verdi" ifadelerini kullandı.

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