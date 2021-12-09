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Gündem Bir şizofreni cinayet işledi, düşmanlar ayağa kalktı: Tarikatlar kapatılsın
Gündem

Bir şizofreni cinayet işledi, düşmanlar ayağa kalktı: Tarikatlar kapatılsın

Antalya'da bir öğrenci yurdunda, yurdun aşçısı tarafından öldürülen Mehmet Sami Tuğrul, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. "Şizofreni" ve "duygu durum bozukluğu" olduğu ortaya çıkan aşçı tutuklanırken, tarikatlar yine bazı çevrelerin hedefi haline geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:32:00 - 2021-12-09 23:34:51
Bir şizofreni cinayet işledi, düşmanlar ayağa kalktı: Tarikatlar kapatılsın

 Yeniakit.com.tr 

Antalya'da bir özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 38 yaşındaki İhsan Güney, yurtta kalan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u katletti. Tuğrul, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. "Şizofreni" ile "duygu durum bozukluğu" tanısı olan ve 4 aydır, aylık olması gereken kontrollerini yaptırmadığı belirlenen aşçı Güney ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarikatlar hedefte!

Olayın ardından bazı çevreler, yine içlerindeki düşmanlığı ortaya çıkararak, bir şizofreni hastası tarafından katledilen Tuğrul üzerinden, tarikatları hedef aldı.

Baba Tuğrul: Konakladığı eller, emin eller, biz bundan eminiz

Mehmet Sami Tuğrul'ın babası Halil Tuğrul ise tarikatlar üzerinden yürütülen tartışmalara katılmadığını belirtti. Acılı baba, oğlunun cenaze töreninde konuşarak, "Kendisinin kaldığı, konakladığı eller, emin ellerdi. Biz bundan eminiz. Daha önce defaatle kardeşlerimizden, değişik kişilerden bu emanet yuvasına koyduklarımızdan hep randıman aldık. Biz o konuda asla yanlış bu fikirlere katılmıyoruz." dedi.

Sahneye Kemalistlerin İlahiyatçısı çıktı

Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç da, tüm Ehl-i Sünnet tarikatları hedef aldı. Kılıç, bugünkü köşe yazısında, "Bütün cemaat ve tarikat yurtlarının kamulaştırılması ve devlet kontrolüne alınması gerekmektedir. Aksi takdirde benzer olaylarla karşılaşmamız kaçınılmazdır." dedi.

'Cumhuriyet devrimlerine karşı çalışma yürüten kurumlar'

"Tarikat ve cemaat gibi yapıların dinde yeri yoktur." hadsizliğinde bulunan Kılıç, şöyle devam etti:

"Ancak tarihsel süreç içerisinde bu tip yapıların oluşturulduğunu biliyoruz. Günümüzde bu yapılar Cumhuriyet devrimine karşı çalışmalar yapan kurumlar halinde varlıklarını sürdürüyorlar. Bu yapıların yönetimindeki yurtlar ve bir takım sözde eğitim kurumları, gençlerin laik ve milli eğitimden uzaklaştırılıp alternatif bir eğitim müfredatı uyguluyorlar. Bu eğitim çalışması sırasında harem selamlık anlayış propaganda ediliyor. Cumhuriyet devrimine ve Cumhuriyet değerlerine yönelik olumsuz bir anlayışı inşa etmek için telkinlerde bulunuluyor."

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