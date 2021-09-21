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Yerel Bir şişme bota 60 düzensiz göçmen bindi!
Yerel

Bir şişme bota 60 düzensiz göçmen bindi!

Van'da jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda Van Gölü'nde şişme botta 60 düzensiz göçmen yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 15:23:00 -
Bir şişme bota 60 düzensiz göçmen bindi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinin Yeşilsu Mahallesi Van Gölü açıklarında İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda gölde şişme bot içerisinde Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen tespit edildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı gereği yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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