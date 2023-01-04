Bir şirket daha iflas etti! Müşterilerin para çekme işlemi durduruldu

Kripto para sektöründe kurumsal şirketler için fon sağlama faaliyetlerinde bulunan Genesis Global Capital’in iflas bayrağını çekmeye hazırlandığı öne sürülüyor.

Şirket müşterilerin para çekme işlemlerini durdurdu.

Şirketin iflas edeceğine dair spekülasyonlar bir süredir kripto alanını meşgul etmeye devam ediyor.

Kriptokoin'de yer alan habere göre, Gemini’ın kurucusu Cameron Winklevoss, Genesis ve Grayscale’in ana şirketi olan DCG Group’un kurucusu Billy Silbert’e açık bir mektup yazdı.

Kimi uzmanlar, Grayscale’in yakında varlıklarını tasfiye edebileceği tahmin ediliyor. Bu gerçekleşirse, yeni bir düşüş dalgası devreye girerek büyük bir gerilemeye sebep olabilir. Bu da mevcut ayı piyasasının yeni diplerini oluşturabilir.