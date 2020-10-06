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Yerel "Bir şeyim yok" dedi, biraz sonra acılar içinde yerde kaldı
Yerel

"Bir şeyim yok" dedi, biraz sonra acılar içinde yerde kaldı

Bursa'da bisikletiyle kaza yapan genç, bir şeyi olmadığını söyledikten dakikalar sonra acı içinde yere düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:43:00 -
"Bir şeyim yok" dedi, biraz sonra acılar içinde yerde kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Bisiklet kullanan Vuhat Ç., karşı istikametten gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Olayın sıcaklığıyla bir şey hissetmeden yerden kalkan genç iyi olduğunu söyleyince araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

Birkaç dakika sonra bisiklet sürücüsü yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar gencin yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Vuhat Ç. tedavi altına alınırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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