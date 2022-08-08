Bir sen kalmıştın kafa çıkartmayan! Perihan Savaş’tan skandal ayrımcılık

Yeşilçam aktrislerinden biri olan Perihan Savaş, Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nde yaptığı açıklamalar ile zihniyetini gözler önüne serdi.

Hayat pahalılığı ve gençlerden bahseden Savaş, “Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor.” dedi.

“Gençler iş bulamıyorlar, hepsi sokaktalar”

ANKA’ya konuşan oyuncu, “Çok, çok rahatsız. Bir kere ekonomik zorluklar, pahalılık, insanların geçinememesi, insanların çok zor şartlar altında birkaç işte birden çalışmaya çalışması... O da mümkün olmuyor. Gençlerin durumları, üniversiteyi bitiren gençler iş bulamıyorlar. Hepsi sokaktalar, hepsi bir iş arıyor.” diye konuştu.

“Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor”

Türkiye’nin yabancılaşmaya başladığını iddia Savaş “Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor” diyerek ayrımcı zihniyet yapısını gösterdi.

Savaş, şunları söyledi;

“Yani bunlar tabii ki hiç hoşuma gitmiyor. Çok yabancılaşmaya başladık artık. İçimizde çok yabancılar olmaya başladı. Bu Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor. Burası Türkiye biz Türk’üz. Bunlar hoşuma gitmiyor yani gitmeyen bir sürü şey var.”

İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde yazılan yazılardan rahatsız olmayıp Arapça’yı diline dolayan Savaş’ın skandal açıklamaları sosyal medyada da tepki çekti.