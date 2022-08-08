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Gündem Bir sen kalmıştın kafa çıkartmayan! Perihan Savaş’tan skandal ayrımcılık
Gündem

Bir sen kalmıştın kafa çıkartmayan! Perihan Savaş’tan skandal ayrımcılık

Yeşilçam bataklığının oyuncularından Perihan Savaş, “Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor” diyerek skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 14:25:00 - 2022-08-08 14:27:02
Bir sen kalmıştın kafa çıkartmayan! Perihan Savaş’tan skandal ayrımcılık

Yeşilçam aktrislerinden biri olan Perihan Savaş, Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nde yaptığı açıklamalar ile zihniyetini gözler önüne serdi.

Hayat pahalılığı ve gençlerden bahseden Savaş, “Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor.” dedi.

“Gençler iş bulamıyorlar, hepsi sokaktalar”

ANKA’ya konuşan oyuncu, “Çok, çok rahatsız. Bir kere ekonomik zorluklar, pahalılık, insanların geçinememesi, insanların çok zor şartlar altında birkaç işte birden çalışmaya çalışması... O da mümkün olmuyor. Gençlerin durumları, üniversiteyi bitiren gençler iş bulamıyorlar. Hepsi sokaktalar, hepsi bir iş arıyor.” diye konuştu.

“Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor”

Türkiye’nin yabancılaşmaya başladığını iddia Savaş “Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor” diyerek ayrımcı zihniyet yapısını gösterdi.

Savaş, şunları söyledi;

“Yani bunlar tabii ki hiç hoşuma gitmiyor. Çok yabancılaşmaya başladık artık. İçimizde çok yabancılar olmaya başladı. Bu Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor. Burası Türkiye biz Türk’üz. Bunlar hoşuma gitmiyor yani gitmeyen bir sürü şey var.”

İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde yazılan yazılardan rahatsız olmayıp Arapça’yı diline dolayan Savaş’ın skandal açıklamaları sosyal medyada da tepki çekti.

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Yorumlar

Emekli

Tekstilci açıklama yapıyor neden Suriyeli çalıştırıyorum açlar haftada 1000 tl veriyorum kovsam ağlarlar Türkler fazla istiyor bu adam bir kul yetim hakkı yiyor çaresizlikten rant elde ediyor 2- gayrimeşru çalıştırdığı için kayıt dışı vergi kaçırıyor dolayısıylada yine kul yetim hakkı yiyor ben kontrolördüm maliyede Eminönü’nde yahudi esnafı kontrol ettiğimde sigortasız işçiye rastlamadım işin ilginç mesai saati 30 dakka geçsin o dakkanın parasını bile Ödemiş adamlar maaşları bizim müslümanların verdiğinde fazla şeker zam öncesi stok kontrolüne çıkardık bizimkiler saklar bulduklarımız olur adamlar bölgemiz dışındaki depolara da adamıyla gönderip sayım yaptırırdı yine ilginç hangi depoda kaç çuval olduğunu gitmeden söylerler sayımda dedikleri gibi çıkardı bu yüzden müslüman aleminin neden belini doğrulatmadığı ortada hepsi olmasada maalesef çoğunluğun dini İmanı para mülk

Nihal

Kadının cinsel yaşamıda benim hoşuma gitmiyor topluma kötü örnek oluyor çocukları bunlar gibilerinden korumalu bunlardan uzak tutmalıyız toplumun örf adetlerini bozuyor tiksindirici bir yaşam tarzına sahip
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