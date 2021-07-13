Bir ‘Sela’ya bakar! Tekrarı yaşanırsa hainlerin sonu fena olur

15 Temmuz Derneği’nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 5. yılına özel hazırladığı “Bir Selaya Bakar" filmi dün televizyon kanalları, sosyal medya ve çevrim içi mecralarda izleyici ile buluştu. Darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in, 2017'de erkek çocuklarına en çok verilen isim olmasının hikayesinin anlatıldığı filmde milletin, darbe imaları ve teşebbüslerine karşı artık daha uyanık ve kararlı durduğu vurgulanıyor. 15 Temmuz gecesi felah kaynağı ve bir çağrı olan selaların, millet için anlamına da değinilen 45 saniyelik film, "Tasalanma sen ey vatan, bir selaya bakar meydanlara inmemiz” sloganıyla son buluyor.

Hainlerin yaptıklarına tanık olan gaziler de ihanetin 5. yıldönümünde yaşadıklarını anlattı.

Silahsız imanlı insanlar, silahlı imansızlarla mücadele etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan Mehmet Ayaz da yaşadıklarını unutamıyor. Köprüdeki durumu anlamak için orada bulunanlarla konuştuklarını dile getiren Ayaz, o geceyi şöyle anlattı: "Bilecik’ten gelmiştim. Trafik tamamen durunca camı açıp 'Ne oluyor?' diye sorduk. 'Terör şüphesiyle asker yolu kesti' dediler. Orada birisi bağırarak 'Kardeşim darbe oluyor darbe, ne terörü? Recep Tayyip Erdoğan gidiyor' dedi. Görmek için arabadan süratle inip köprüye yöneldim. Asker ve polis üniformalı ne idiğü belirsiz tipler vardı. ‘Geçen vurulacaktır, geçemezsiniz' dendi. Biz de 'Geçeceğiz, yolumuzu kesemezsiniz’ dedik. Oradaki diğer insanlar da bizi takip ettiler. Allah onlardan razı olsun. Mahşer yeri gibiydi. Yerde yatan genç bir çocuk vardı. Yüzü bembeyaz, mermi yemiş ama gülüyor. Başını tuttum. 'Kelime-i şehadet getir' dedim. Yüzüme bakıp güldü. 2 yıl o yüz gözümün önünden gitmedi. Hakikaten oradaki insanlarda Allah'ın inayeti vardı. Silahsız imanlı insanlar, silahlı imansızlarla mücadele ediyordu. Tabii bankamatik kuyruğunda olan insanlar da vardı. Bazı siyasiler de tiyatro seyreder gibi belediye başkanının evinde oturup olacakları izledi. Onlar için tiyatroydu. Seyrettiler ama biz canlı yaşadık ve mermiler gerçekti.”

Şehit Babası: Unutulursa yeni 15 Temmuzlar olur

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, evladının vatanseverliğiyle gurur duyuyor. 22 yıllık meslek hayatında 3 ülke ve 12 kentte terörle mücadele eden, 2006'dan itibaren Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yapan ve 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan 2 çocuk babası Oğuz'un Elazığ'daki baba ocağında yas sürüyor. Sık sık oğlunun mezarını ziyaret eden Oğuz,"15 Temmuz'da hainler kazansaydı halimiz perişandı. O gece Allah Cumhurbaşkanımızı korudu. Sonra halk Cumhurbaşkanımıza güvenip sokaklara döküldü ve hainlerin planları bozuldu. O hainler de cezasını aldı, halen de alıyorlar. Onlar kazansaydı bu SİHA ve İHA’lar hep hayal olurdu. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Onurluyuz, gururluyuz. Evladımız, unutulmuyor, unutmak da istemiyoruz. Fakat sadece biz değil bütün milletin bu olayı unutmaması lazım. Bu olay unutulursa yeni 15 Temmuzlar olur” dedi.

Her şeyiniz var ama vatanınız yoksa bir hiçsiniz

15 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı'nda canını darbecilere karşı siper eden sayısız vatandaşlardan birisi olan TRT muhabiri Enes Babacan, darbecilerin kurşununun hedefi olarak göğsünden vuruldu. Kalbinin 1.5 buçuk santim yukarısına isabet eden mermi, sol kolunun kaslarını parçalayarak çıktı. Babacan, o anları şöyle anlattı: "FETÖ'cülerin Türkiye'de son umudu olarak askeri darbeye kalkışacağını haber yaptığım için o gün duruşmam vardı. Ama adliyede kimse yoktu. Evim Atatürk Havalimanı'nın yakınındaydı. Darbe haberini alınca 2 rekat namaz kılıp evden çıktım. Dış hatlardan aprona kadar o gece darbecileri kovaladık. İkiye ayrıldılar, bir kısmı havalimanı kulesine kaçtı, diğer kısmı aprona çıktı. Kuleye yürürken vurulduğum. Kolum geriye gitti, yere düştüm. Yanımda biri yatıyordu, ‘Kolum koptu mu?’ diye sordum. İnsan hayatta ekmeğini kaybedebilir, işini kaybedebilir ama vatanını kaybederse her şeyini kaybeder. Her şeyiniz var ama vatanınız yoksa bir hiçsiniz.”