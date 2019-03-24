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Bir şehir sular altında kaldı! İran Cumhurbaşkanı o valiyi görevden aldı

İran'ın kuzeyinde bulunan Gülistan eyaletinde etkili olan sağanak yağış büyük bir felakete yol açtı. Bölgeyi ziayaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri, eyalet valisini görevden aldıklarını açıkladı.

24 Mart 2019 Pazar 19:42
Bir şehir sular altında kaldı! İran Cumhurbaşkanı o valiyi görevden aldı

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan ve Gülistan eyaletlerinde geçen haftadan beri etkili olan şiddetli yağış, başta elektrik dağıtım ağları olmak üzere bölge altyapısına, binlerce ev ve tarım arazilerine zarar verdi.

İran’da selden etkilenen Sahra bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri, sel felaketine rağmen yurt dışı ziyaretinden dönmeyen Gülistan eyaletinin valisi Menaf Haşemi’yi görevden aldı.

Gülistan eyaletinde sel felaketinin ardından günler geçmesine rağmen halk kendi imkanlarıyla selden etkilenenlere yardım etmeye çalışıyor

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 19:42
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