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Gündem Bir şehir bu görüntüleri konuşuyor! Anne-babalar dikkat! Güpegündüz oldu! ‘Servis arızalandı, beni yolladılar’ deyip…
Gündem

Bir şehir bu görüntüleri konuşuyor! Anne-babalar dikkat! Güpegündüz oldu! ‘Servis arızalandı, beni yolladılar’ deyip…

Yeniakit Publisher
2023-12-01 14:32:00 -
Bir şehir bu görüntüleri konuşuyor! Anne-babalar dikkat! Güpegündüz oldu! ‘Servis arızalandı, beni yolladılar’ deyip…

Konya’da akıl almaz olay! Sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğunu aracıyla kaçırma girişiminde bulundu. "Servis arızalandı, beni gönderdiler" diyen kişi, ailelerin müdahalesiyle olay yerinden kaçtı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da sabah saatlerinde Bosna Sancak Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Sabah okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğunun yanına beyaz renkli bir araç yaklaştı.

Arabanın kapısını ve bagajı açarak araçtan inen kimliği belirsiz kişi çocuklara ‘Servis arızalandı beni gönderdiler’ diyerek çocukları okula kendisinin götüreceğini söyledi.

O sırada pencereden çocukların servise binip binmediğini kontrol eden ebeveynlerini fark etmeyen kimliği belirsiz kişi, çocuklar izin almak için yukarıya seslenince panikledi.

Kimliği belirsiz şahıs araçla servis aracı gelene kadar olay yerinde bekledi görüntüler apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli şahıs servis aracının gelmesiyle saniyeler içerisinde ortadan kayboldu. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konya'da gerçekleşen bir çocuk kaçırma girişimi! Güpegündüz, "servis arızalandı beni gönderdiler" diyerek çocuğu almaya çalışıyor.

 

 

 

 

 

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