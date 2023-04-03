Bir seccade çıkışı da ondan! Senin ne haddine küfürbaz Fatih?
28 Şubat'ta dindar başörtülü kadınlara küfretme cüretinde bulunan darbenin medya ayaklarından Fatih Altaylı, seccade konusunda, Müslümanlar adına ahkam kesmeye kalktı.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nun seccadeye ayakkabılarıyla basma saygısızlığını savundu.
28 Şubat darbe sürecine medya kanalıyla destek verip, milyonlarca başörtülü kadına küfretme cüretini gösteren Altaylı, yazısının son bölümünde, Müslümanlar adına ahkam kesmeye kalktı.
Altaylı, inanların baş köşede tuttuğu, ancak Kılıçdaroğlu tarafından ayakkabıyla çiğnenen seccadeye ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
Kul yapımı seccade için gösterdiğimiz hassasiyeti Allah kelamı ayetler için de gösterdiğimiz zaman insan oluruz.
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