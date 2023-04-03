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Medya Bir seccade çıkışı da ondan! Senin ne haddine küfürbaz Fatih?
Medya

Bir seccade çıkışı da ondan! Senin ne haddine küfürbaz Fatih?

Yeniakit Publisher
2023-04-03 23:14:00 - 2023-04-04 00:12:28
Bir seccade çıkışı da ondan! Senin ne haddine küfürbaz Fatih?

28 Şubat'ta dindar başörtülü kadınlara küfretme cüretinde bulunan darbenin medya ayaklarından Fatih Altaylı, seccade konusunda, Müslümanlar adına ahkam kesmeye kalktı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nun seccadeye ayakkabılarıyla basma saygısızlığını savundu.

28 Şubat darbe sürecine medya kanalıyla destek verip, milyonlarca başörtülü kadına küfretme cüretini gösteren Altaylı, yazısının son bölümünde, Müslümanlar adına ahkam kesmeye kalktı.

Altaylı, inanların baş köşede tuttuğu, ancak Kılıçdaroğlu tarafından ayakkabıyla çiğnenen seccadeye ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

Kul yapımı seccade için gösterdiğimiz hassasiyeti Allah kelamı ayetler için de gösterdiğimiz zaman insan oluruz.


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Yorumlar

resat

bu cümlenin devamıda şöyle , benim kalbim temiz ,Allah ile kulun arasına kimse giremez,benimde nenem hacı dedemde hafızdı ,,,,vede en önemlisi, dini siyasete karıştımayın,

delici

her türlü şişeye karşı göstermiş olduğun ihtimamıda insanlık için kullandığında adam sayarız
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