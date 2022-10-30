Bir salon sözde sanatçıya ders veren sanatçı Burak Haktanır'a sürpriz telefon!

Ünlü oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yaptığı çıkışla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ünlü oyuncuyu arayıp tebrik etti.

Meclis Başkanı Şentop, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren TTB Başkanı Fincancı'nın, "barış" dediği için tutuklandığını iddia etmesine, "O kadın TSK'ya iftira attı" sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, gösterdiği duruştan dolayı tebriklerini iletti.

"Bu çıkış oldukça önemli"

Şentop görüşmesinde, Haktanır'ın sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bilhassa sanat dünyasında oluşturulmaya çalışılan ideolojik mahalle baskısına karşı bu çıkışın oldukça önemli olduğunu vurguladı.