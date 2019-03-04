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"Bir puana sevinmemiz söz konusu olamaz"

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş:"(Galatasaray maçında alınan beraberlik) Üzgünüz ama sevindiğimiz tek bir taraf var ki o da mücadele ruhumuzun iyi olması"

04 Mart 2019 Pazartesi 19:19
"Bir puana sevinmemiz söz konusu olamaz"


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş, aldıkları 1 puanın kendilerini sevindirmediğini söyledi.

Kulüp binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüseyin Üneş, iki takımın mücadelesinin hem alt hem de üst sıraları yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

Üneş, maç boyunca takımın iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kaybetmemiz durumunda daha çok üzülecektik ama günün sonunda maç 1-1 bitti ve içeride 2 puan yitirdik. Maç boyunca kazanmak için iyi mücadele ettik ve takım maksimum seviyede oynadı. Bu dakikadan sonra takımların büyüklüğünün hiçbir önemi yok. Her şekilde Galatasaray maçını almamız gerekiyordu. Kredimizi tüketmemiz nedeniyle 1 puana sevinmemiz söz konusu olamaz. Üzgünüz ama sevindiğimiz tek bir taraf var ki o da mücadele ruhumuzun iyi olması. Aynı mücadeleleri bundan sonraki maçlarda sergilersek, galibiyet serilerinin olacağını düşünüyorum. Çünkü başka çıkış yolumuz yok."

Sezonun ikinci yarısında 6 puan toplayabildiklerine işaret eden Üneş, "Bu çok kötü bir başlangıç. Her ne kadar oynadığımız takımlar güçlü olsa da bunları artık bahane edemeyiz. Hakem hataları da bahane değil artık. Gerekirse onları da yeneceksiniz. Bir şekilde sahanın içinde olup, dışarıdaki şeyleri bertaraf etmeyi birlikte başarmamız lazım. Yoksa işimiz çok zor olacak." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:19
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Hüseyin Üneş
  5. SÜPERLİG

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