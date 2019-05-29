Bir 'pedofili' skandalı da Ayşe Kulin'in kitabında çıktı! Sapık ifadeler

Sosyal medya dünden bu yana kitaplardaki ahlaksız pedofili ifadeleri ile çalkalanıyor. Önce Abdullah Şevki isimli yazarın Zümrüt Apartmanı isimli kitabındaki skandal ifadeleri ortaya çıkmış ve sosyal medya çalkalanmıştı. Ardından da Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabındaki pedofili ifadeler gün yüzüne çıktı. Sosyal medya kullanıcıları bu kitaplara tepki gösterirken bakanlık harekete geçti. Zümrüt Apartmanı isimli kitabın yazarı Abdullah Şevki dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elif Şafak hakkında ise savcılık hala sessiz.

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Ayşe Kulin'in kitabında da benzer ifadeler

Ayşe Kulin'in Gece Sesleri isimli kitabında da benzer pedofili ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı. Yetişkin dünyasına ilişkin yazıldığı iddia edilen söz konusu kitapta öncelikle bir konakta Ağa çocuğu olarak yaşayan Yusuf'un 13 yaşındaki Ziynet ile yaşadıkları konu alınıyor. Hikaye daha sonra da bir bebek üzerine taşınıyor ve net olarak pedofili ifadeleri bulunuyor. Sosyal medya kullanıcıları da Kulin kitabına yazdıkları mesajla tepki gösterdi.

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