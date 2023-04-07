Bir özgürlük talebi de Yeşil Yol ittifakından!

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz şeklinde açıklamalarda bulunan Gövercin, şu hezeyanlarda bulundu:

“Kürdistan’dan Karadeniz’e, Ege’den İç Anadolu’ya özel savaşın bir başka argümanı olan işsizlikle göçertme politikasını ortadan kaldıracağız. Bütün bölgelerdeki gençlerin emeğinin karşılığını alabileceği iş imkanları sağlayacağız. Özgür özerk üniversitelerde öğrencilerin kendi anadillerini eğitim alacağı, kayyım rektörlerin atanmadığı, beslenme, barınma ve benzeri temel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağı, gençlerin politik düşüncelerinden dolayı baskı uygulanmadığı, ajanlaştıramadığı üniversite sistemini yeniden inşa edeceğiz. Baskı, şiddet, işkence ve bütün antidemokratik uygulamalara son vereceğiz. Yerel yönetimleri esas alacağız kayyım politikalarına son vereceğiz. Bütün kayyımları göndereceğiz. 200 yıldır süren Kürtleri imha politikalarına son vereceğiz. Kürt halkının en temel haklarını almasını sağlayacağız. Bütün sorunların kaynağı olarak gördüğümüz Sayın Abdullah Öcalan şahsında toplumun her kesimine uygulanan tecrit politikalarına son vereceğiz.”