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"Bir oyuncak da senden" sloganıyla mutluluk dağıtıyorlar

Hakkari’deki bir grup gönüllü, "Bir oyuncak da senden" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy çocuklarına oyuncak dağıtarak mutluluklarına ortak oluyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:06
"Bir oyuncak da senden" sloganıyla mutluluk dağıtıyorlar

Hakkari’deki bir grup gönüllü, "Bir oyuncak da senden" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy çocuklarına oyuncak dağıtarak mutluluklarına ortak oluyor.


"Bir oyuncak da senden" sloganıyla kırsal kesiminde oturan ve ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara oyuncak dağıtmak için sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Emin Noyan ve gönüllüler, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kampanya çerçevesinden sosyal medya aracılığıyla topladıkları oyuncakları bazen bisikletle bazen de otomobilin bagajına yükleyerek köylere giden Noyan ve gönüllüler, çocuklara oyuncaklar dağıtarak onların sevinçlerine ortak oluyor.


Çocukların aldığı hediyeler karşısında yaşadığı mutluluğu gören Emin Noyan, daha çok çocuğa ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden kampanyalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Hayırseverlerin kargoyla kendisine gönderdiği oyuncak ve hediyeleri köy köy dolaşarak kırsal bölgelerine ulaştırmayı çalıştıklarını ifade eden Noyan, “Merkezlerde yaşayan çocuklar için sıradan olan malzemeler, ulaştırdığımız köy çocuklarını çok mutlu edebiliyor. Arkadaşlarımın desteğiyle tamamen bireysel fedakarlıkla bu projeye başladık. Bu proje şu an devam ediyor. Ben bu çocuklarla bir bağ kurmaya, onların mutluluklarına ortak olmaya çalışıyorum. Projenin amacı her ne kadar oyuncak olsa da elimizden geldiği kadar o çocuklara sevgiyi hissettirmek istiyoruz. Çünkü sevgiyi tatmış bir çocuk kötü olamaz. Sevgiyle büyüyen bir çocuk asla topluma zarar veremez. Sevgi bütün kapıları açar, o çocukların sevgiye mutluluğa ihtiyacı var. Duyarlı insanlardan isteğimiz, bize destek vererek evlerde hiç kullanılmamış ya da az kullanılmış oyuncakları ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaştırmak için bize ulaştırmalarıdır. Gereken ilgi ve alakayı gösterecekleri için şimdiden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:06
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