  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bir öyle bir böyle kıvırırsan olacağı budur! Ava çıkan Soner Yalçın fena avlandı
Siyaset

Bir öyle bir böyle kıvırırsan olacağı budur! Ava çıkan Soner Yalçın fena avlandı

Sözcü yazarı Soner Yalçın, andımızın okutulmasını savunurken kendi HDP seviciliğini unuttu!.. Ayrıca andımızı İslam üzerinden savunmaya kalkışan Yalçın pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:58:00 -
Bir öyle bir böyle kıvırırsan olacağı budur! Ava çıkan Soner Yalçın fena avlandı

 yeniakit.com.tr 

Danıştay’ın andımızın kaldırılmasına yönelik kararı Mustafa Kemal sömürücüleri ve ırkçıları rahatsız etti. Son olarak Sözcü yazarı, Amerika’daki uygulamayla Türkiye’yi kıyaslayarak yargının verdiği karara tepki gösterdi.

Soner Yalçın, “Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne inanlar andımızdan niçin rahatsız olsun ki? Asıl mesele budur iktidar fena yakalanmıştır” diyerek kendince algı oluşturmaya çalıştı. Soner Yalçın, AK Parti’nin ülkeyi bölme amacı olduğunu ima ederek, andımızın okutulmasını savundu.

Kendi terör desteğini unuttu

Yalçın bu sözüyle AK Parti’yi bölücü olarak itham etse de, AK Parti hem sınır içi hem de sınır dışında yürüttüğü mücadeleyle terör örgütlerinin belini büktü. CHP ve Soner Yalçın’ın da aralarında bulunduğu sol medya ise, AK Parti’nin terörle mücadelesine ket vurmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’yi bile savunacak duruma gelen solcular, HDP’ye oy verilmesi gerektiğini bile söyledi. Öyle ki Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan, CHP’li her aileden HDP’ye oy verilmesi gerektiğini savundu.

İslam’ı alet etmeye kalkıştı

Ayrıca Soner Yalçon, “Türk değil de Müslümanım denilseydi kaldırılmazdı” ifadesini kullandı. Sözcü yazarının andımızı savunurken bile Müslümanlığa taş atması “bu kadarına da pes” dedirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan çok önemli açıklama! Türkiye’nin NATO üyesi olması engel!
Gündem

Rusya’dan çok önemli açıklama! Türkiye’nin NATO üyesi olması engel!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan, Rusya’nın Türkiye ile zor, ancak sonuç veren bir işbirliği olduğunu belirten ve 'tek engelin Türkiye'..
Bay Kemal'in beyin yakan gafı: Daha neye itiraz ettiğini bilmiyor!
Siyaset

Bay Kemal'in beyin yakan gafı: Daha neye itiraz ettiğini bilmiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsündeki bir gafı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Canlı yayında 'kurucu babalar' kavgası
Gündem

Canlı yayında 'kurucu babalar' kavgası

Canlı yayında Hasan Öztürk, Atatürk ve İnönü için 'kurucu babalar' ifadesini kullanınca hukukçu Ömer Lütfi Avşar, tabiri Amerikanvari diyere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay