Bir öyle bir böyle kıvırırsan olacağı budur! Ava çıkan Soner Yalçın fena avlandı

yeniakit.com.tr

Danıştay’ın andımızın kaldırılmasına yönelik kararı Mustafa Kemal sömürücüleri ve ırkçıları rahatsız etti. Son olarak Sözcü yazarı, Amerika’daki uygulamayla Türkiye’yi kıyaslayarak yargının verdiği karara tepki gösterdi.

Soner Yalçın, “Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne inanlar andımızdan niçin rahatsız olsun ki? Asıl mesele budur iktidar fena yakalanmıştır” diyerek kendince algı oluşturmaya çalıştı. Soner Yalçın, AK Parti’nin ülkeyi bölme amacı olduğunu ima ederek, andımızın okutulmasını savundu.

Kendi terör desteğini unuttu

Yalçın bu sözüyle AK Parti’yi bölücü olarak itham etse de, AK Parti hem sınır içi hem de sınır dışında yürüttüğü mücadeleyle terör örgütlerinin belini büktü. CHP ve Soner Yalçın’ın da aralarında bulunduğu sol medya ise, AK Parti’nin terörle mücadelesine ket vurmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’yi bile savunacak duruma gelen solcular, HDP’ye oy verilmesi gerektiğini bile söyledi. Öyle ki Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan, CHP’li her aileden HDP’ye oy verilmesi gerektiğini savundu.

İslam’ı alet etmeye kalkıştı

Ayrıca Soner Yalçon, “Türk değil de Müslümanım denilseydi kaldırılmazdı” ifadesini kullandı. Sözcü yazarının andımızı savunurken bile Müslümanlığa taş atması “bu kadarına da pes” dedirtti.