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Teknoloji Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu
Teknoloji

Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu

Otomotiv sektörünü derinden sarsan çip krizi üretimleri durdurmaya devam ediyor. Son bir hafta içinde Ford, Toyota ve Tesla derken General Motors da eylül ayında Kuzey Amerika tesislerinin çoğunda üretimi durduracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 15:38:00 -
Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu

Çip sıkıntısı sebebiyle General Motors yeni aldığı kararı duyurdu. Şirket, ABD'de dört, Meksika'da üç ve Kanada'da bir fabrika, sahaya bağlı olarak iki haftaya kadar kapanacak.

Chevrolet ve Cadillac gibi markaların sahibi olan GM, kapatmanın spor amaçlı araçları ve tam ve orta boy kamyonetleri de dahil olmak üzere en karlı araçlarından bazılarını etkileyeceğini söyledi.

Etkilenen tesisler arasında Indiana'daki Fort Wayne tesisi, Meksika'daki Silao tesisi ve Kanada'daki Cami Assembly fabrikası yer alıyor.

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