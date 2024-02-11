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Gündem Bir orman yangını algısı daha! Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
Gündem

Bir orman yangını algısı daha! Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 20:21:00 -
Bir orman yangını algısı daha! Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Sosyal medya ve bazı medya organlarında çıkan, ‘Muğla'nın Milas İlçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlık arazide otel fidanları dikmeye başlamışlar’ haberlerine ilişkin olarak Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bir duyuru yaptı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Muğla'nın Milas İlçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlık arazide otel fidanları dikmeye başlamışlar" haberiyle ilgili Orman Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Söz konusu alanın orman yangını yaşanan alan olmadığını belirtilen açıklamada, "Muğla'nın Milas İlçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlık arazide otel fidanları dikmeye başlamışlar haberinde kullanılan görüntü orman yangını yaşanan alanlar içerisinde değildir. Sosyal medya paylaşımında kullanılan videoda görülen alan Bodrum'da bir otele ait olup 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alanı ilan edilen "Muğla Bodrum Türkbükü Doğusu Turizm Alanı" içinde yer almaktadır.

Bu otel 2000'li yılların başında hizmete girmiştir. Söz konusu paylaşımlarda yer alan görüntüler devam eden yenileme inşaatına ait görüntülerdir.
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Güvercinlik'te 2021 Temmuz ayında yaşanan orman yangınında yanan ve ardından tamamı ağaçlandırılan alana kuş uçumu 15 km mesafede kalmaktadır. Yanan orman alanları anayasal güvence altında olup orman yangını sonrasında yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Hiçbir şekilde başkaca amaçla kullanılamayacağı gibi bunun tek bir örneği yoktur. Yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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