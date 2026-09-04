Bir öğrencinin kırtasiye maliyeti 2 bin 500 lira

Okulların açılması için geri sayım devam ededursun kırtasiye alışverişleri ivmelendi. Çarşılarda ve dükkânlarda yoğunluk görülürken bir öğrencinin kırtasiye masrafı merak konusu oldu. Kırtasiyeci Orhan Kavak, bu merakı giderdi. Kavak, “Çantamız, beslenmesi, suluğu, kırtasiye ürünleri hepsini bir araya topladığınız zaman 2 bin 500 lira civarında bir rakama doluyor. Ortalama 750 liraya düzgün bir çanta bulunabilir. Tabii bu kişisel tercihlere göre, bölme sayısına göre, aksesuarına göre yukarılara kadar çıkabilir. 750 lira- bin lira civarında kullanılabilecek güzel bir çanta alınabilir” dedi.

FİYATLAR ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA İYİ

Kavak, “Geçen yıllara göre kırtasiye ürünlerinde artışlarımız çok büyük oranda değil. Tahmin ediyorum yüzde 25’ler civarında fiyat artışı var. Ama daha önceki yıllara göre baktığımızda artışlarımız aynı hızda devam ediyor olsaydı bugün çok daha yüksek fiyatlarda olurdu. Bu, rekabetten ve devletimizin yaptığı denetimlerden ileri geldi. Kurallar da fiyatları dizginledi. Yani kaliteli, güvenli ürünler geniş alan bulunca fiyatlar dengelendi. Şu anda fiyatlar gerçekten önceki yıllara göre daha iyi diyebiliriz” diye konuştu.

PEK ÇOK ŞEYE HIZLA ULAŞILIYOR

Kavak, şunları söyledi: “Ramazan alışverişlerinde ‘Fırsatçılar ortaya çıktı’ falan diye duyardık. Kırtasiyelerde yeni nesille beraber daha profesyonelleşmesi bunu aslında fırsat değil de daha çok ‘O pastadan pay alayım’ düşüncesiyle rekabetin kızıştığı bir ortam hâline getirdi. Hatta okul döneminde fiyatlar biraz daha geri geliyor. Çünkü müşteri birçok şeye eskisinden çok daha hızlı ulaşabiliyor. Dijitalden kontrol ettiği zaman rakiplerin çoğalması, zincir mağazaların, büyük metrekarelerin fiyatlarını kontrol etme imkânı eskiye göre daha kolay. O yüzden rekabet arttığı için okul döneminde fiyatlar aslında daha da aşağı geliyor.”

Kavak, ilaveten şu cümleleri kurdu: “Fiyat indeksinden öte kalite indeksi, sağlık indeksini önemli. Müşterilerimiz, velilerimiz bunu unutmasınlar. Çünkü önemli olan çocuğun sağlığı, kullandığı malzemelerin kalitesi. Bu da profesyonel mağazalarda, Ticaret Bakanlığı’nın da sürekli denetlediği, Problemli ürün var mı yok mu’ diye. Bizim kaliteli ürün satma tercihimiz velilerin de işlerine geliyor. Burada da rekabet olduğu için de kaliteli ürünü daha uygun fiyata almış oluyorlar. Kırtasiye ürünlerinde sağlıklı ürünler, güvenli ürünler son 5-10 yıldır yaklaşık Ticaret Bakanlığı’yla beraber bizim bağlı olduğumuz Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin (TÜKİD) yoğun çalışmalarıyla profesyonel perakende mağazalarında rahatlıkla bulabileceğiniz, güvenle alabileceğiniz bir şey olmaya başladı.

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERE DİKKAT

Bu noktada hem devletimiz hem derneğimiz bu konuda çok hassas davranıyor. Merdiven altı mağazaları, ucuzluk mağazaları değil, kırtasiye mağazalarını tercih etmelerini tavsiye ederiz gönül rahatlığıyla” şeklinde konuştu.