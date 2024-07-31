İmanlı, ahlaklı, kafire karşı cesurca mücadele güzel bir insan daha Siyonist kafir Netanyahu tarafından şehit edildi. İsmail Heniye bir Müslüman, bir Mücahit, bir yiğit olarak yaşadı. Korkak İslâm ülke liderlerine, korkusuzca cihad etmeyi gösterdi. Şahadeti Filistin’de olduğu gibi Türkiye’yi de sarstı. Sosyal medyada binlerce kişi Heniyye için paylaşımlar yaptı. İşte onlardan bazıları…

Ak Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan



ÖNE ÇIKAN VİDEO