Bir Müslüman, Bir Mücahit, Bir yiğit olarak yaşadı! Korkak İslâm ülke liderlerine, korkusuzca cihad etmeyi gösterdi
İsmail Heniyye’nin şehadeti İslam dünyasını yasa boğdu. AK Parti Sözcüsü Çelik : “Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz” dedi. Sosyal Medya İsmail Heniyye'nin şehadetine odaklandı.
İmanlı, ahlaklı, kafire karşı cesurca mücadele güzel bir insan daha Siyonist kafir Netanyahu tarafından şehit edildi. İsmail Heniye bir Müslüman, bir Mücahit, bir yiğit olarak yaşadı. Korkak İslâm ülke liderlerine, korkusuzca cihad etmeyi gösterdi. Şahadeti Filistin’de olduğu gibi Türkiye’yi de sarstı. Sosyal medyada binlerce kişi Heniyye için paylaşımlar yaptı. İşte onlardan bazıları…
Ak Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan