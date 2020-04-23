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Aktüel

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir eve giren hırsız devriye ekipler tarafından yakalandı.

2020-04-23 20:47:52 -
Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir eve giren hırsız devriye ekipler tarafından yakalandı. Karakola götürülen şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.


Olay saat 18.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Denizel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerinde bir eve giren hırsız, çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Olay yerine kısa sürede gelen devriye ekipler şüpheli Y.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Musluk çalan hırsız polis ekiplerince etkisiz hale getirilirken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için hırsıza 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

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