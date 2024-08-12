  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya duyulmamış teklif! İşte Maduro'nun cevabı

'Çelik Kubbe' Yunanistan'ın aklını aldı! Gündemden düşmüyor

Katil İsrail'in saldırısında 4 Filistinli şehit oldu

Hamas'tan acil toplantı çağrısı

Aslı Baykal ve Fatih Altaylı arasında sert atışma! Hakaretler havada uçuştu: Patates, dangalak oğlu dangalak

Aydın karanlık edebiyatı yapanlardan iki yüzlü tavır! "Tılsımlı havlu"

Rusya, Ukrayna savaşında kan mı kaybediyor? Rus askerleri Fath-360 füzesi için İran’da

Hamas lideri Sinvar’dan Gazze’de savaşı sona erdirecek adım

Tek başına İsrail tankını hurdaya çevirdi! Bir oyunmuş gibi davrandı

28 Şubat zulmünün yürekleri dağlayan hikayesi! ‘Gel ana burası bizim ülkeye ait değilmiş'
Yerel Bir muska 1'i çocuk 3 kişiyi hastanelik etti!
Yerel

Bir muska 1'i çocuk 3 kişiyi hastanelik etti!

Yeniakit Publisher
2024-08-12 09:13:00 - 2024-08-12 09:15:15

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde nazardan koruması amacıyla 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan civalı muskadan dökülen civanın temas ettiği çocuk ile annesi ve evde bulunan bir kadın, özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis’e bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekpleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AFAD ekipleri evde temizlik çalışması başlattı

Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin civa olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23