0553 313 94 23

Bir milyonluk minibüs hattı icralık oldu, yarı fiyatına satılacak

İstanbul’da 1 milyon TL değerindeki minibüs plaka ve hattı icralık oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 12:47
Bir milyonluk minibüs hattı icralık oldu, yarı fiyatına satılacak

İstanbul’da 1 milyon TL değerindeki minibüs plaka ve hattı icralık oldu. Plaka ve hat, icradan yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.


İstanbul Küçükçekmece’de yolcu taşımacılığı yapılan minibüs hattı ve plakası icralık oldu. Bir milyon değerindeki hat ve plaka açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacak.


icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Küçükçekmece’de 1 milyon TL değerindeki 34M5228 plakalı minibüs icradan yarı fiyatı olan 500 bin TL’ye açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. İhaleye katılacak olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (M) ve (TM) seri plakalı ve Hatlı Ticari Minibüs Yönergesinde belirtilen şartlara haiz olmaları gerektiği ve yine ticari hat için ihaleye katılacakların M plaka almış veya almaya hak kazanmış olmaları gerektiği belirtildi. 4 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ihalede plaka hattı dışında 40 bin TL değerindeki 2014 model mc tipli beyaz renkli minibüs de 20 bin TL’den satışa çıkacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan icra danışmanı Caner Çakı, yapılacak olan ihaleyi kazananın kârlı bir alışveriş yapacağına inandığını ifade etti. Çakı, “Nadir de olsa ticari plakaların icradan satıldığını görmek mümkün. İstanbul gibi metropol bir şehirde bırakın icradan satılık ticari plaka bulmayı normalde bile zor bulunabilecek bir satış alana şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Para Atletizm Grand Prix
    1. Dünya Para Atletizm Grand Prix
    2. Kilis ekonomi şurası yapıldı
    3. Aydın'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
    4. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    5. (Özel haber) 450 yıllık cami, hala..
    6. Turgutlu Kent Konseyi kadına şiddeti..
    7. İstanbul'da 16 bin 423 kaçak göçmen..
    8. Cezaevlerindeki hükümlü ve..
    9. Belediye basın ve veri Hazırlama..
    10. Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle..
    11. Parkta sabahlayan yabancı uyruklu..
    12. Beşiktaş’ta Nkoudou, idmanı yarıda..
    13. UEFA'dan Cantona'ya ödül
    14. Aydın'da çok sayıda göçmen yakalandı!
    15. Ders zili çalmadan gönüllü zili çaldı
    16. Başkan Kayda: “Amacımız Salihli’yi..
    17. '16 bin 423 kaçak göçmen Geri Gönderme..
    18. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    19. Batman’dan 6 ülkeye ihracat
    20. Elmalılı kadınlar dikiş nakış kursunda
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!