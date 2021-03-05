“Bir mesleğim olsun” diyenlere istihdam garantili kurs açılıyor
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Burdur İŞKUR İl Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğinde “CNC Freze Tezgahı Operatörü” mesleğine yönelik istihdam garantili kurs açılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre kursiyerler günlük 55 TL ücret kazanacak hem de istihdam garantili bir meslek sahibi olacak.
İşte detaylar ve aranan şartlar:
Kurs Başlangıç Tarihi : 15 Mart 2021
Kurs Bitiş Tarihi : 12 Haziran 2021
Kursa Başvuru Yapacak Kişilerin Aşağıdaki Şartları Taşıması Gerekmektedir:
Kurs başlangıç tarihi itibariyle işsiz olmak,
Emekli olmamak,
En az lise mezunu olmak,
18-45 yaş aralığında erkek adaylar,
Belirtilen şartları taşıyan adaylar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (0 246 224 37 37/171) ile irtibata geçip detaylı bilgi edinebilirler.
Kura ile Seçim Tarihi : 11 Mart 2021
Kura Saati : 10:00
Kura Yeri : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu – Bahçelievler Mahallesi İbn-i Sina Caddesi Merkez/BURDUR
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