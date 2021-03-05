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Ekonomi “Bir mesleğim olsun” diyenlere istihdam garantili kurs açılıyor
Ekonomi

“Bir mesleğim olsun” diyenlere istihdam garantili kurs açılıyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Burdur İŞKUR İl Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğinde “CNC Freze Tezgahı Operatörü” mesleğine yönelik istihdam garantili kurs açılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:27:00 -
“Bir mesleğim olsun” diyenlere istihdam garantili kurs açılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre kursiyerler günlük 55 TL ücret kazanacak hem de istihdam garantili bir meslek sahibi olacak.

İşte detaylar ve aranan şartlar:

Kurs Başlangıç Tarihi : 15 Mart 2021

Kurs Bitiş Tarihi : 12 Haziran 2021

Kursa Başvuru Yapacak Kişilerin Aşağıdaki Şartları Taşıması Gerekmektedir:

Kurs başlangıç tarihi itibariyle işsiz olmak,

Emekli olmamak,

En az lise mezunu olmak,

18-45 yaş aralığında erkek adaylar,

Belirtilen şartları taşıyan adaylar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (0 246 224 37 37/171) ile irtibata geçip detaylı bilgi edinebilirler.

Kura ile Seçim Tarihi : 11 Mart 2021

Kura Saati : 10:00

Kura Yeri : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu – Bahçelievler Mahallesi İbn-i Sina Caddesi Merkez/BURDUR

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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