Bir mahallenin navigasyon isyanı

Adana’da tır sürücüleri, oto yoldan çıkıp D-400 Karayolu’na ulaşmak isterken, navigasyon cihazının yönlendirmesiyle Acıdere Mahallesi’ndeki 5 metrelik yola girmek zorunda kalıyor. Dar sokakta manevra yapamayıp, geri dönüp güzergah değiştirmek isteyen sürücüler, mahalledeki elektrik direk ve tellerine zarar verip, kesintilere neden oluyor, evlerin duvarlarına da çarpıp yıkıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinden getirdikleri çeşitli ürünleri, Adana'daki teslimat adreslerine ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) gişelerinden çıkıp, D-400 Karayolu'na ulaşmak için navigasyon cihazının yönlendirmesiyle rotayı, merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Acıdere Mahallesi'ne çeviriyor.

Ancak genişliği 3 metreye kadar ulaşan tırların, mahalle arasındaki 5 metrelik dar sokakta ilerlemesi pek de mümkün olmuyor. Virajlar nedeniyle manevra da yapamayan araçlar, geri dönüp rota değiştirmek zorunda kalıyor. Dorse yüksekliği 4.5 metreye kadar ulaşan tırlar, mahalledeki elektrik direk ve tellerine zarar verip, saatler süren kesintilere neden olup, evlerin duvarlarına da çarpıp yıkıyor.

Yaşlı ve çocuklar, evlerinden dışarıya çıkmaya korkuyor. Mahalle sakinleri, navigasyon cihazlarındaki koordinatların değiştirilmesi için çalmadık kapı bırakmadı, ancak aradan geçen bir yılda hiçbir sonuç alamadı. Kesintiler nedeniyle saatlerce elektriksiz kalan vatandaşlar, yolu trafiğe eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı, ancak yine de sonuç değişmedi. Mahalle muhtarının resmi adreslere yaptığı başvurulara da geri dönüş olmadı.

79 yaşındaki görme engelli Kazım Çam, “Evden çıkıp, namaz kılmak için camiye gitmek istiyorum ama tırlardan korktuğum için dışarı çıkamıyorum. Eve kapanıp kaldım” derken, 83 yaşındaki Kazım Delimazı da; “Burada yol dar ve tırlar buradan geçerken sağa sola çarpıp zarar veriyor. Sistem, burayı gösteriyor diyorlar peki bu sistem değişmez mi? Bu sistemi değiştiremiyorsak vay halimize. Araçlar nedeniyle dışarı çıkmaya korkuyoruz” dedi.

"Canımızdan endişe ediyoruz, deprem oldu oldu zannediyoruz"

75 yaşındaki Seher Sezgeç, “Geçen tırlardan çok şikayetçiyiz. Evlerimiz yıkılacak. Her şeyden önemlisi canımızdan korkuyoruz. Tır nedeniyle evde oturamıyoruz. Duvarlar çökecek biz de altında kalacağız. Bu sorun artık çözülmeli. Sorunun çözülmesi için çalmadık kapı bırakmadık, ancak hiçbir sonuç alamadık. 2 yıldır bu sorunla uğraşıyoruz. Tır, direğe çarpıp telleri koparttı, 15 gün elektriksiz kaldık. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye isyan etti.

Tırlar nedeniyle evinin duvarı hasar gören 58 yaşındaki Nimet Çam ise, “O an deprem oluyor sandık, büyük bir korkuyla kendimizi dışarı attık. Daracık yer, tır buradan nasıl geçer? Daha geniş yollar var, neden oradan gitmiyorlar? Sorun artık çözülmeli” dedi.

58 yaşındaki bir diğer mahalle sakini Sefa Sinç de, “Tırlar geri manevra yaparken, çocukları görmüyor ve onlar için büyük risk. Direk ve tellere zarar verip, kesintilere neden oluyor. İnsanlar korkuyor. Birine bir şey olacak diye endişeliyiz” ifadesini kullandı.