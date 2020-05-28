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Aktüel

Bir mahalle ve 4 sokakta uygulanan karantina sona erdi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Perli Mahallesi’nin tamamı, Gaybi Efendi Mahallesi’nde bulunan Uğur Sokak, Kanal Sokak, Seyhan Sokak ve Kızılırmak Sokak’ta uygulanan karantina sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:37:31 -
Bir mahalle ve 4 sokakta uygulanan karantina sona erdi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Perli Mahallesi’nin tamamı, Gaybi Efendi Mahallesi’nde bulunan Uğur Sokak, Kanal Sokak, Seyhan Sokak ve Kızılırmak Sokak’ta uygulanan karantina sona erdi.


Tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonlandırıldı.

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