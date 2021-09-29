"Bir Kuşak Bir Yol" güzergahındaki ülkelere dev yatırım... Çin kesenin ağzını açtı

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Çin, Avrupa ve Çin arasında demiryolu taşımacılığını sağlayan “Bir Kuşak Bir Yol” projesi güzergâhında yer alan ülkelerde kesenin ağzını açarak yatırımlarını artırdı. Çin, Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerde 11 bin şirket kurdu.

Geçen yıl bu ülkelere yapılan doğrudan yatırım yüzde 20,6 artarak, 22 milyar 540 milyon dolara ulaştı. Çin’in Kuşak ve Yol ülkelerine 2013-2020 döneminde yaptığı toplam doğrudan yatırım ise 139 milyar 850 milyon doları buldu.

Çin Ticaret Bakanlığı, Ulusal İstatistik Bürosu ve Çin Devlet Döviz İdaresi, Çin’in geçen yıl yaptığı doğrudan dış yatırıma dair verileri açıkladı. Verilere göre, Çin’in doğrudan dış yatırımı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 153 milyar 710 milyon dolara ulaştı. Doğrudan dış yatırımın akışı ilk defa dünyada birinci sıraya yükseldi. Çin’in doğrudan dış yatırımı stoku ise, geçen yılın sonunda 2,58 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın yüzde 80’inde yatırımları var

Yine geçen yılın sonu itibarıyla 28 bin yerli yatırımcı, 189 ülke ve bölgede 45 bin doğrudan dış ticaret şirketi kurdu. Mevcut durumda, Çin yatırımları, ülke ve bölgelerin yüzde 80’den fazlasına ulaştı. Yurt dışındaki Çin sermayeli şirketlerin bulundukları ülke ve bölgelere ödediği toplam vergi miktarı da 44 milyar 500 milyon dolara ulaştı.

Bu şirketlerin istihdam ettiği yabancı personel sayısı ise 2 milyon 188 bin olarak kayda geçti. Ayrıca, bu yatırımlarla gerçekleştirilen mal ihracat hacmi 173 milyar 700 milyon dolara ulaştı. Yurt dışındaki Çin sermayeli şirketlerin yıllık satış geliri de 2,4 trilyon dolara çıktı.