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Yaşam Bir kuş 10 bin nüfuslu mahalleyi ayağa kaldırdı
Yaşam

Bir kuş 10 bin nüfuslu mahalleyi ayağa kaldırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 20:39:00 - 2024-07-19 20:40:27

Düzce’de bir kuşun elektrik kablolarına çarpması sonucu 10 bin nüfuslu mahallede elektrikler kesildi, bölge trafiğe kapatıldı.

Olay, Azmimilli Mahallesi’nde akşam üzeri meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cevdet Komit Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkının üzerinden geçen elektrik tellerine kuş çarpması sebebi ile kablolarda kopma meydana geldi.

Elektrikler kesildi bölge trafiğe kapatıldı

10 bin kişinin yaşadığı bölgede elektrikler kesilirken, parkta oynayan çocuklar apar topar kaçıştı, bölge trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile caddede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, elektrik ekipleri de kablolardaki elektriği keserek tehlikeyi ortadan kaldırdı.

Cadde yapılan çalışmaların ardından trafiğe açılırken, bölgeye elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.

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