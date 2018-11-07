Bir küfte gizlenen şifa 'penisilin' ve hikayesi



Özellikle pnömoni, menenjit ve tonsillit gibi önemli hastalıklarda ilk seçilmesi gereken antibiyotik penisilin olmaktadır.

Eklem romatizması, romatizmal kalp hastalıkları ve nefrit türü böbrek hastalıklarına yol açabilen streptokok türü bakterilere penisilin kadar etkili başka bir antibiyotik henüz bulunamamıştır.

Penisilin, çok önemli bir ilaç olmakla birlikte, her ilaçta olduğu gibi bazı istenmeyen etkilere de yol açabilir.

Bunlardan en korkulanı penisilin alerjisidir. İlaç alerjisi her türlü ilaç ve her türlü dozda gelişebilir. Bu yan etki yalnızca penisiline yüklenemez.

İlaç alerjisi, her türlü ilaçla, hatta ağrı kesiciler ve vitaminlerle bile gelişebilmektedir.

İskoçya’da yoksul bir çift yaşardı. Fleming’di adı. Günlerden bir gün tarlada çalışırken bir çığlık duydu. Hemen sesin geldiği yere koştu. Bir de baktı ki beline kadar bataklığa batmış bir çocuk, kurtulmak için çırpınıp duruyor.

Çiftçi çocuğu bataklıktan çıkarıp muhtemel bir ölümden kurtardı. Ertesi gün çiftçi Fleming’in evinin önüne gelen gösterişli arabadan şık giyimli bir aristokrat indi. Çiftçinin kurtardığı çocuğun babası olarak tanıttı kendini. ‘‘Oğlumu kurtardınız, size bunun karşılığını vermek istiyorum’’ dedi. yoksul ve mütevazı çiftçi Fleming kendisine verilmek istenen parayı "Ben insanlık görevimi yaptım.." diyerek almadı.

Tam bu sırada kapıdan küçük oğlu göründü. Varlıklı adam ‘‘Bu senin oğlun mu?’’ diye sordu.

Çiftçi gururla ‘‘Evet!’’ dedi. Varlıklı adam bu defa çiftçiye oğlunun okumasına yardımcı olmayı teklif etti:

"Eğer karakteri babasına benziyorsa ilerde gurur duyacağımız bir kişi olur" dedi.

Fleming’in oğlu aristokratın desteğinde eğitim gördü. Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve tüm dünyaya adını penisilini bulan Sir Alexander Fleming olarak duyurdu. Bir süre sonra aristokratin oğlu zatürreeye yakalandı. Onu ne mi kurtardı? Penisilin!

Gelelim o adını bu noktaya kadar söylemediğimiz varlıklı kişiye.. O, Lord Randolp Churchill'di. Zatürreeden penisilin ile şifa bulup; kurtulan oğlunun adı ise Biritanya'nın ünlü Başbakanı Sir Winston Churchill.

Tabii tahmin ettiğiniz gibi yoksul çiftçinin oğlunun adı ise sonradan kendisine "Sir" unvanı da verilecek olan Alexander Fleming...

Penisilin gibi hayatî ilaçlar olan antibiyotiklerin her ilaç gibi yan etkileri vardır. Ender de olsa öldürücü olabilirler. Yerinde kullanıldığında riskleri yararlarına göre çok düşüktür. Gereksiz kullanıldıklarında ise risk kabul edilemeyecek kadar yüksektir...