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Gündem Bir kriz daha mı? Meral Akşener'den CHP'lileri kızdıracak çıkış
Gündem

Bir kriz daha mı? Meral Akşener'den CHP'lileri kızdıracak çıkış

Yeniakit Publisher
2023-04-17 23:00:00 -
Bir kriz daha mı? Meral Akşener'den CHP'lileri kızdıracak çıkış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP'lilerin lincine uğrayan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akşener, Muharrem İnce'ye tepki gösteren CHP'lileri eleştirdi.

İnce'nin lince uğramasını doğru bulmadığını belirten Akşener, ''Millet İttifakı’nın içinde yer almasını isterdim ama CHP’den kopmuş bir arkadaşımız olduğu için CHP’nin getirmesi gereken bir durumdu, memnuniyet duyardım. Sayın İnce’nin bir linçe tabi tutulmasını doğru bulmuyorum. Sayın İnce ve Oğan'ın aday olma hakları analarının ak sütü gibi helaldir. Kuralları yerine getirmiş Türkiye'de yaşayan her bir vatandaş cumhurbaşkanı adayı olma hakkında sahiptir. Yüzer bin imza ile aday oldular. Bu saygı duyulacak bir iştir. Sayın İnce'nin lince tabi tutulmasını doğru bulmuyorum. İnce'nin oyları hakkında bir bilgim yok.'' dedi.

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