Bir kritik uyarı daha! Özdebir: Ankara’yı cazip hale getirmeliyiz

Özdebir, “Ankara’da yabancı yatırım, yok denecek kadar az. Bu şehri yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart. Başkentte bir üretim ve kalite kültürü var. Üretici yüzümüzü dünyaya duyurmamızın vakti geldi” dedi. Ankara Kent Konseyi (AKK) Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Özdebir, ayrıca kolayca tedarik edilemeyen ithal ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’yla görüşeceklerini söyledi.

HES Çağrısı

Pandemi tedbirlerine değinen Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise “Maske, masalar arası mesafe, ateş ölçümü dahil her şeye uyalım. Ama lütfen işletmeleri, kapılarına kilit vurmaya itmeyelim. HES koduyla çalışmalarına olanak tanıyalım” mesajını verdi.