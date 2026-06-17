Türk milletinin göğsünü kabarttı! AKINCI TİHA, BOZOK ile harekat halindeki hedefi yok etti
Türkiye’nin savunma sanayiinde her gün yükselttiği çıta, Türkiye düşmanlarını tir tir titretirken Türk milletinin ise göğsünü kabartmaya devam ediyor. Operasyonel etkinliğini gün gün artıran Bayraktar AKINCI TİHA, bu kez yerli ve milli BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmatı ile harekat halindeki hedefi tam isabetle vurdu.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.
Bayraktar AKINCI, TÜBİTAK SAGE tarafından yerli milli olarak üretilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat ile harekat halinde olan hedefi tam isabetle vurdu.
Bu kritik gelişmesi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar, "AKINCI TİHA, BOZOK Mühimmatı Atış Testi, BOZOK Munition Firing Test Tam İsabet" ifadelerini kullandı.
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