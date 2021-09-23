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Sağlık Bir köy karantinaya alındı
Sağlık

Bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çam köyünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 00:53:00 -
Bir köy karantinaya alındı

Kütahya-Çavdarhisar'da bağlı Çam köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çavdarhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köyde pozitif vakalardaki artış sebebi ile bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi.

Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köyde 8 günlüğüne karantina uygulamasının başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." dedi.

Açıklamada, Çam köyünde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı bildirildi.

Karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

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