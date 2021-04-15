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Yerel Bir köy daha karantina altına alındı
Yerel

Bir köy daha karantina altına alındı

Çanakkale'de yer alan Kemallı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 11:36:00 -
Bir köy daha karantina altına alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artış görülen korona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla ilçeye bağlı Kemallı köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığını belirtti.

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