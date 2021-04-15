Bir köy daha karantina altına alındı
Çanakkale'de yer alan Kemallı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artış görülen korona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla ilçeye bağlı Kemallı köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığını belirtti.