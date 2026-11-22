Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Ortaöz köyünde 22 yıldır kimse sigara içmiyor; köy dışından gelen misafirlerin sigara yakmasına da izin verilmiyor. Köy muhtarı Mahmut Sezer'in öncülüğünde başlatılan uygulama, Ortaöz ile bağlı 3 mahallede yaşayan vatandaşların ortak mücadelesiyle sürdürülüyor.

40 haneli köyün girişinde ziyaretçileri "Sigara içilmeyen Ortaöz köyüne hoş geldiniz" tabelası karşılıyor. Sezer, uygulamayı başlattıklarında herkesin karşı çıktığını, sonrasında ise tüm vatandaşların sigarayı bıraktığını söyledi.

Kuralın yalnızca kapalı mekânlarla sınırlı olmadığını belirten Sezer, "Köy sınırları içerisinde sadece kapalı alanlarda değil, açık alanlarda da sigara içirtmiyoruz. Köye gelenler de bundan memnunlar. Sigara içenler bile tabelaları gördüğü zaman ya da biz söyleyince sigaralarını ceplerine koyuyor" dedi.

Levhaların altında kümelenip sigara yaktılar

İlk yıllar kolay geçmedi. Sezer, "Çok tepki aldık. Hatta öyle kaçak şekilde içenler oldu ki gelip o levhaların altında kümelenip sigaraları yaktılar" diye konuştu. Şikâyet ettiklerini, jandarmanın bile konuyla ilgilendiğini aktaran muhtar, zamanla bunların unutulduğunu ve herkesin Ortaöz'ün sigara içilmeyen köy olduğunu öğrenip alıştığını kaydetti.

Sezer'in kendisi de 30 yıl sigara kullanmış. "Çalıştığım iş yerinde genel müdür gelir kontrol ederdi. 'Gene mi sigara içiyorsun' diyecek diye aklım çıkardı. Onun için oradayken bırakmıştım" diyen muhtar, köyde aynı mücadeleyi sürdürdüğünü, yazları gelen gençlerle çok mücadele verdiklerini söyledi.

Sezer, çevre mahallelerde yaşayanların da sigarayı bırakabilmek için kendilerinden destek istediğini, köyde makineye bağlı KOAH hastalarının bulunduğunu ve onları örnek gösterdiklerini anlattı: "Bu kadar temiz havanın içerisinde sigara içilmesi herkese zarar veriyordu. Çok şükür bundan da kurtuldular. Ben devam ettiğim müddetçe bu uygulama böyle devam edecek. Kimse bizim gözümüzün önünde açıkta sigara içemez."

14 Şubat 2004'te eşi için bıraktı

Köy sakinlerinden Selfinaz Doğan, 49 yıllık eşi Murat Doğan'ın sigarayı kendisi için bıraktığını anlattı: "Doktor, eşimin sigara içmemesi gerektiğini söyledi. Kanımda nikotin olduğunu öğrenince eşim de bırakmaya karar verdi. 2004 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde benim için sigarayı bıraktı." Evlerinin tertemiz olduğunu, hiç duman ve is olmadığını söyleyen Doğan, "Allah herkese böyle sigara içilmeyen bir ortam nasip etsin" ifadesini kullandı.

Murat Doğan ise eşi sayesinde sigarayı bıraktığını ve bundan çok mutlu olduğunu söyledi. Bıraktıktan sonra kendini daha iyi hissetmeye başladığını belirten Doğan, herkese sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmalarını tavsiye etti.