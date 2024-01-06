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Spor Bir kişiye daha kancayı taktı! Fener’de pişer Acun’a düşer
Spor

Bir kişiye daha kancayı taktı! Fener’de pişer Acun’a düşer

Yeniakit Publisher
2024-01-06 16:41:00 -
Bir kişiye daha kancayı taktı! Fener’de pişer Acun’a düşer

Fenerbahçe'de mutsuz olan Ryan Kent için Acun Ilıcalı harekete geçti.

Fenerbahçe'de mutsuz olan Ryan Kent için Acun Ilıcalı harekete geçti.
The Real EFL’nin haberine göre, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı Fenerbahçeli Ryan Kent’i transfer edecek.

KİRALANACAK

Bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe’de forma giydiği süreden rahatsız olan Ryan Kent için harekete geçen Acun Ilıcalı sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

PERFORMANSI

Sezon başında Glasgow Rangers’ten bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe’ye katılan İngiliz futbolcu sarı-lacivertlilerle 15 maça çıkarken sadece 634 dakika sahada kaldı.

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