Bir kişi çıkıp da ‘Otur oturduğun yerde’ diyemedi mi! Erdoğan’a küfredene Erdoğan’cılıkla suçlananların fuarında ödül!

AK Parti’ye yakın oda, kurum, şirketlerin öncülüğünde düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nda, sözde oyuncu, özde "ahlak yontucusu" Beren Saat'e ödül verildi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu etkinliğe tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Ankara’da önemli bir forum düzenlenmiş.

Teknik bir konu..

En azından bugün için, siyasi tartışmaların içinde olmayan bir konu..

Hatta işi siyasete çekseniz..

Çekmeye çalışsanız..

Muhalefetin “Bu konuda bize ekmek yok. Biz bu topa girmeyelim” diyecekleri kadar, siyasi iktidarın azami gayret sarfettiği ve başarılı olduğu bir konu:

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı.

İşe bakın ki..

Mevcut iktidarı, “Her konuyu siyasileştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yürütmenin ve AK Parti’nin de genel başkanı olması hasebi ile olduk-olmadık yerlerde siyasi görüşlerini açıklıyor.. Toplumun bu kadar politize olması doğru değildir” diye eleştirenler.

AK Parti’ye yakın olmakla suçladıkları ATO’nun organizesinde düzenlenen..

AK Parti’ye yakın isimlerin yönetiminde olduğunu söyleyip, sabahtan akşama kadar iftiralar savurdukları kurumların öncülüğünde düzenlenen..

Daha daha sayacağım ama..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geceli gündüzlü çalışmasının hatırına..

Kızgınlığımı bastırıyorum..

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