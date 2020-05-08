Ramazan'ın manevi ikliminin üzerimize rahmet gibi yağdığı şu günlerde, Müslümanlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmek şuuruyla çeşitli konularda araştırmalarını sürdürüyor. Bir kimse evde otururken orucunu bozup sonra sefere çıksa kaza mı gerekir kefaret mi?

Seferiliğin hükmü bu durumda geçirli midir?

Yolculuk halinde bulunan kimsenin iftar etmesi, yani oruç tutmaması mubahtır. Ancak oruca niyet edip sabahladıktan sonra sefere çıkacak olursa, o takdirde o günün orucunu tutması gerekir. Bu, oruç yemesini mubah kılan bir sebep sayılmaz. Ancak ikinci ve müteakip günler yolculuğu devam ederse, o takdirde oruç tutmayabilir.

Bu konuda fukaha şöyle demiştir: Oruçlu olarak sabahlayan kimse o gün sefere çıksa bile, bu orucu yemesini mubah kılan bir özür sayılmaz. Şayet orucunu bozacak olursa, kendisine sadece kazası gerekir. [(El-Muhit, Serahsî, Fetâvâ-yi Hindiyye.) bk. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, II/233-234.]

Ramazanda en az üç günlük (on sekiz saatlik) bir yere gidecek olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Bundan dolayı o gün yola çıkınca oruçlu bulunmamış olur. Fakat bir kimse oruç tuttuktan sonra, gündüzün yolculuğa çıksa, bu yolculuk o ilk gün için bir özür sayılmaz, orucuna devam etmesi gerekir. Ancak o gün yola çıkar da, ondan sonra orucunu açarsa, kendisine kefaret gerekmez, yine sadece kaza gerekir. (bk. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali)