Bir kilo balın satış fiyatı herkesi şaşırttı!

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyündeki bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Hatila Bal Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaların yapıldığı, horonların oynandığı şenlikte ilk kez bal ağası seçildi. Festivalde düzenlenen bütün yarışmalara balla ilgili olurken, 1 kilogramlık Hatila balı açık arttırma ile satılığa çıkartıldı. Açık arttırmada balı en yüksek teklif olan 17 bin lirayı veren Yücel Demirci aldı. Demirci aynı zamanda festivalin bal ağası seçildi. Bin 349 bitki türüne sahip Hatila Vadisi Milli Parkı'nda üretilen Hatila Balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl coğrafi işaret belgesi almıştı.