Bir KHK daha yayımlandı

nayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi.

- Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu.

- Maliye Bakanlığı’nın ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluşturuldu.

- Bakanlar Kurulu ibaresi "Cumhurbaşkanı" oldu.