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Bir KHK daha yayımlandı

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında KHK Resmi Gazete'de yayımlandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:32
Bir KHK daha yayımlandı

nayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi.

- Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu.

- Maliye Bakanlığı’nın ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluşturuldu.

- Bakanlar Kurulu ibaresi "Cumhurbaşkanı" oldu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:32
  1. KHK
  2. Resmi Gazete

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  • AliAli22 dk önce
    Ilahi adelet şeriat tir murat bey
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