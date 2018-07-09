Bir KHK daha yayımlandı
Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında KHK Resmi Gazete'de yayımlandı.09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:32
nayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.
KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi.
- Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu.
- Maliye Bakanlığı’nın ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluşturuldu.
- Bakanlar Kurulu ibaresi "Cumhurbaşkanı" oldu.
YORUM YAZ