Bir kez daha ortaya çıktı! CHP ve FETÖ ayrılmaz ikili

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

FETÖ’nün finans kaynaklarının üzerine gidilmesine muhalefet eden CHP’nin Ensar ve TÜRGEV tarafından kurulan Türken Vakfının bağış kaynaklarını ABD Hazine Bakanlığı’na sorması dikkat cekti. ABD’ye başvuruda bulunan CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, FETÖ ve PKK çevreleriyle yakın ilişkisiyle biliniyor.

FETÖ şirketlerine ve FETÖ medyasına devlet tarafından el konulmasına FETÖ’nün kuruluşlarının önünde sırayla nöbet tutarak karşı çıkan CHP den dikkat çekici bir hamle geldi. CHP ile FETÖ nün işbirliği bir kez daha ortaya çıktı. Yurtdışında FETÖ’cülerin ve PKK’lıların düzenlediği etkinliklere katıldığı CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, FETÖ’nün hedef aldığı TÜRKEN ABD Vakfı’na yapılan bağışların kaynağını ABD Hazine Bakanlığı’na sordu.

CHP’nin değil FETÖ’nün temsilcisi gibi

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, geçtiğimiz aylarda CHP-PKK ilişkisini deşifre eden CNN Türk’ü CNN International’a şikayet etmesiyle dikkat çekmişti. FETÖ’nün Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren ABD’li senatörlere yaptığı bağışları görmezden gelen ve ABD’den Türken Vakfı’na gelen bağışları soran Özcan, FETÖ bağlantıları deşifre olan eski CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ile FETÖ organizasyonuna katılmıştı. Erdemir ve Özcan, FETÖ’nün güçlü olduğu Houston’da FETÖ nün en büyük organizasyonlarından birisi olan Rain Drop Foundation etkinliğine katılmıştı.

Kılıçdaroğlu ABD nin biçtiği rolü oynuyor

CHP-FETÖ ilişkisinin geldiği son noktayı yeniakit.com.tr ye değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “FETÖ’nün ABD’deki faaliyetlerinden rahatsızlık duymayan Kılıçdaroğlu CHP’sinin FETÖ karşıtı Türken-ABD Vakfı’ndan rahatsızlık duyması hiç şaşırtıcı değil. Zira Kılıçdaroğlu CHP’si kendisine ABD tarafından biçilen rolü oynuyor. O yüzden ABD güdümündeki FETÖ’den bırakınız rahatsız olmayı FETÖ ile işbirliği yapmaktan kaçınmıyor. CHP’nin ABD temsilcisinin gerçekte kimin temsilcisi olduğu ortada.” şeklinde konuştu.

“ABD - FETÖ muhibbi CHP ülkemizin milli güvenlik sorunudur”

“Onur Öymen’in dediği gibi Kılıçdaroğlu CHP’si bir ABD projesidir.” diyen Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“O yüzden CHP’nin FETÖ ile sıkı bir işbirliği içinde olması gayet anlaşılır bir şeydir. FETÖ’nün siyasi ayaklarını arayanlar Kılıçdaroğlu CHP’sine baksınlar. Orada ayaktan başka şeyler var asıl. Bu ABD-FETÖ muhibbi CHP ülkemizin milli güvenlik sorunu olduğu gibi demokratik siyasetin de kamburudur.”