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Siyaset Bir kez daha fena yakalandı! Fırıldak Kemal iş başında
Siyaset

Bir kez daha fena yakalandı! Fırıldak Kemal iş başında

Geçtiğimiz dönemlerde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanmasından övgüyle bahseden ve Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB’nin "Eurobond ihracatı" adlı altındaki 5 milyar TL’lik borçlanmasından tek kelime söz etmeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bugün borç alan yarın talimat alır" diyerek büyük bir pişkinliğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 17:12:00 -

 yeniakit.com.tr 

Siyaset tarihinin "en fırıldak" adamlarından biri olarak kayıtlara geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ne kadar ikiyüzlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu "Bugün borç alan yarın talimat alır" diyerek yine hükümeti hedef almaya kalktı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri geçmişte yaptığı bir açıklamayı yeniden akıllara getirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç almasından övgüyle bahseden Kılıçdaroğlu, "Bu bizim için gurur meselesidir" demişti.

CHP'li belediyenin borç almasını marifet sayarak bununla gururlanan Kılıçdaroğlu pişkince şu ifadeleri kullanmıştı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon euroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı. Olağanüstü bir rakam. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ödediği faizin yarısı kadar bir faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma yapabiliyor. Bu bizim belediyelerimizin uluslararası alanda, uluslararası finans kuruluşlarının gözünde Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesinden daha iyi ve daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu bizim için gurur meselesidir."

CHP'li Tunç Soyer idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanmasını zerre utanıp sıkılmadan "gurur vesilesi" sayan Kılıçdaroğlu'nun bu ikiyüzlülüğü sosyal medyada büyük topladı.

İmamoğlu da İBB'yi 5 milyar TL borçlandırmıştı

Öte yandan seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da belediyeyi "Eurobond ihracatı" adı altında 5 milyar TL borçlandırmıştı. Adeta üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu, borçlanmayı "Satış", "ihracat" gibi kelimelerle süslemeye çalışan İmamoğlu hakkında tek kelime dahi etmemişti.

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Yorumlar

ibrahim

efendileri gibi Teflon misali uzerlerinde bir sey durmuyor
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ata 1905

akşam başka sabah başka konuşan kılıçdaroğlu size neki hava hoş borçlandırdığınız halk birde gururmu duyuyorsun pes gayri
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