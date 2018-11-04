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'Bir kereden bir şey olmaz' dedi, öldü!

Aydın'da 'Bir kereden bir şey olmaz' diyerek ilk kez sentetik uyuşturucu kullanan üniversiteli 3 üniversiteli gencin sonu kötü oldu. Hastaneye kaldırılan gençlerden biri hayatını kaybederken diğerlerinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

04 Kasım 2018 Pazar 08:46
'Bir kereden bir şey olmaz' dedi, öldü!

Acı olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’nde bir öğrenci apartında yaşandı. Bir süre önce kötü alışkanlıkları olan bir gruba takılan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Onur Saçıkara, Muhammed Furkan Doğan ve Yunus Emre Karslıoğlu, 'bir kereden bir şey olmaz' diyerek metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu hap satın aldı.

İlk kez uyuşturucu ile tanışan 3 genç, nasıl kullanılacağını bilmedikleri için aşırı doz aldı.

Kurtarılamadı

Bir süre sonra fenalaşan gençler komaya girdi. Alt kattaki arkadaşları gençlerin kaldığı daireden gelen gürültüyü duydu. Zile basan arkadaşları kapıyı kimse açmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla daireye girince üç genci yerde yatarken buldu. Komaya giren Saçıkara ile Doğan'ın kalbinin atmadığını belirledi. 3 genç hastaneye kaldırıldı. Saçıkara kurtarılamadı. Doğan ile Karslıoğlu'nun ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Arkadaşları yasa boğuldu

Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Onur Saçıkara, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Beri Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanarak Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 08:46
  1. Kars
  2. Aydın
  3. sentetik uyuşturucu

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