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Gündem

Bir kentimizde büyük panik! İnsana saldırdı

Adıyaman’da ortaya çıkan ve uzunluğu 25-30 santim olan dev çekirgelerin insanlara saldırdığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:11:00 -
Bir kentimizde büyük panik! İnsana saldırdı

Adıyaman’da uzunluğu 25-30 santim olan dev çekirge görüldü. Cep telefonu ile görüntülenen çekirgenin insana saldırdığı iddia ediliyor.

Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca köyünde tarlada çalışan vatandaşlar çekirge korkusu yaşadı. Uzunluğu 25-30 santim olan dev çekirge, tarlada çalışan Müslüm Altınbaş'ın dikkatini çekti.

Çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen çiftçi, çekirgeye doğru ilerledi. Dev çekirge kendisine yaklaşan çitçinin üzerine doğru zıplayınca korkuya neden oldu. Çekirgenin yanından uzaklaşan çiftçi, hayatı boyunca bu büyüklükte bir çekirge görmediğini belirterek, çekirgenin saldırgan olduğunu dile getirdi.

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Yorumlar

mazlum

keklik ve bıldırcınları avlayan avcıların ailesini yesin de bir daha o kuzulara kıyıp dağları kene çekirge dolmasına izin vermesinler
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Nur

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