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Gündem Bir kentimizde alarm! Tüm vatandaşlara mesaj atıldı: 15 gün boyunca...
Gündem

Bir kentimizde alarm! Tüm vatandaşlara mesaj atıldı: 15 gün boyunca...

Koronavirüs salgınının tırmanışta olduğu Malatya'da Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından vatandaşlara SMS atılarak gerekmedikçe 15 gün boyunca dışarı çıkmamaları istendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:02:00 -
Bir kentimizde alarm! Tüm vatandaşlara mesaj atıldı: 15 gün boyunca...

Son dönemde Türkiye'de yükselişe geçen koronavirüs vakaları sonrası Türkiye'de ev hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Ülke genelinde gereken tedbirler alınırken, vaka sayılarının yüksek olduğu bazı illerde de il bazlı kararlar alınıyor. Bu kapsamda Malatya'da Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından kentte yaşayan tüm vatandaşların cep telefonu numaralarına SMS gönderildi. 

"15 gün boyunca gerekmedikçe dışarı çıkmayın"

Vali ve belediye başkanı tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda vatandaşlardan toplum sağlığı için gerekmedikçe 15 gün boyunca dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı. Gönderilen SMS'te şu ifadeler kullanıldı; “Kıymetli hemşehrilerimiz, sağlığınız bizim için çok önemlidir. Kendinizin, ailenizin ve toplum sağlığı için lütfen mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım"

Öte yandan vakaların hızla artışta olduğu Malatya'da caddelerin hala oldukça kalabalık olduğu görülürken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da çok dikkate almıyor.

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