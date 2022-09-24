Bir kenti tedirgin eden 'hava saldırısı' uyarısı

Mersin'de, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında deneme amaçlı siren çalındı. 'Hava saldırısı' ikazı tedirginliğe neden olurken, hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır'' denildi.

Mersin'de saat 13.30 sıralarında aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu halkı tedirgin etti. Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsunu duyanlar, paniğe kapıldı. Cep telefonlarıyla video çekenler, sosyal medyada paylaştı. Daha sonra hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı.

Mersin Valiliği’nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Sistemin denemelerinin 5 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.